Якуб Коварж: думаю, что на брата у «Автомобилиста» уже не хватит денег

Голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж ответил на вопрос, хочет ли он сыграть в екатеринбургском клубе вместе с братом Яном.

«Конечно, было бы здорово. Мы вместе никогда не играли, поэтому не могу сказать, как получилось бы. Но я понимаю, что больших денег у нашей команды уже не осталось. Думаю, что на Яна уже не хватит денег.

Хочет ли он вернуться в Россию? Я не уверен в этом на сто процентов. У него много планов. Конечно, Ян будет изучать варианты с КХЛ, но у него есть много хороших предложений из той же Швейцарии.

Как я уже сказал, у него идёт плей-офф, а я прилетел в Чехию только неделю назад. Мы ещё друг друга не видели. Я сейчас нахожусь в расположении сборной Чехии», — сказал Коварж в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Коварж хочет вернуться в КХЛ в следующем сезоне, в этом году в лиге его не будет