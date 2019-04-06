Георгиев сыграет с «Питтсбургом», Лундквист лишился шанса одержать 450-ю победу

В воротах «Нью-Йорк Рейнджерс» в заключительном матче регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз» сыграет Александр Георгиев — об этом после проигрыша «Коламбус Блю Джекетс» (2:3 Б) журналистам сообщил наставник «синерубашечников» Дэвид Куинн.



Таким образом, основной голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист не сможет одержать юбилейную, 450-ю победу за карьеру в нынешнем сезоне (сейчас у шведа 449 выигрышей). Регулярный чемпионат-2018/19 стал первым в карьере Лундквиста, в котором он не сумел одержать 20 побед, остановившись на цифре 18.



23-летний Георгиев в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 31 матче, оформив два «сухаря». В среднем российский голкипер отражает 91,2% броска при коэффициенте надёжности 2,95.

Лундквист: не знаю, заслуживаю ли я играть. Георгиев продолжает побеждать