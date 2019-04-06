Фолиньо — об игре Панарина и Бобровского: Кекяляйнен не зря сохранил их

Капитан клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо после победы над «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 Б) высоко оценил игру российских хоккеистов Сергея Бобровского и Артемия Панарина.



«Наш генеральный менеджер Кекяляйнен знал, что делает. Именно поэтому мы сохранили Бобровского и Панарина. Хлебушек способен перевернуть игру. Посмотрите, что он сделал: Панарин дал нам преимущество. Мы должны были удержать задел, но не сделали этого, и Панарин принёс победу в серии буллитов. Боб же совершал невероятные сейвы», — приводит слова Фолиньо официальный сайт «Коламбуса».



Напомним, контракты Бобровского и Панарина с клубом заканчиваются летом. «Коламбус» не стал обменивать россиян, и они уйдут бесплатно по окончании сезона.

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