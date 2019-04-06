Фолиньо — о плей-офф: с нами не будет легко как «Вашингтону», так и «Тампе»

Капитан клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо поделился мнением о сопернике своей команды в плей-офф. В зависимости от итогов заключительного игрового дня регулярного чемпионата, «Коламбус» в первом раунде встретится с либо с «Тампа-Бэй Лайтнинг» или «Вашингтон Кэпиталз».



«Неважно с кем мы сыграем — это две хорошие команды, как и наша. Если мы сможем придерживаться своей игры, то никому с нами легко не будет», — приводит слова Фолиньо официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



За один матч до окончания регулярного чемпионата «жакеты» занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 96 очками, у «Каролины Харрикейнз» — 97.



В плей-офф Восточной конференции сыграют: «Тампа-Бэй», «Вашингтон», «Бостон Брюинз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Питтсбург Пингвинз», «Каролина» и «Коламбус».

