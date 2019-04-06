Арбитры засчитали гол «Салавата» в ОТ, несмотря на тренерский запрос «Авангарда»

«Авангард» встречался с «Салаватом Юлаевым» в пятом матче серии финала Восточной конференции КХЛ. Игра состоялась в Балашихе и закончилась со счётом 3:2 ОТ в пользу гостей.



Победный гол во втором овертайме на свой счёт записал нападающий клуба из Уфы Йоонаса Кемппайнен. Тренерский штаб «Авангарда» взял запрос на предмет помехи вратарю, однако судьи не стали менять решение после просмотра видеоповтора. В третьем периоде арбитры отменили гол «ястребов» после тренерского запроса уфимского клуба.

Уфимская команда открыла счёт уже на 3-й минуте встречи стараниями Александра Бурмистрова, забросившего первую шайбу в нынешнем розыгрыше плей-офф. В середине первого периода Сергей Шумаков восстановил паритет, а в концовке второго игрового отрезка Максим Тальбо протолкнул шайбу в ворота Юхи Метсолы, реализовав большинство. В третьем периоде арбитры сначала отменили гол омичей, зафиксировав помеху вратарю, а затем Линус Умарк сравнял счёт. Во втором овертайме победу гостям принёс точный бросок Йоонаса Кемппайнена.

Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.