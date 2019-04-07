Ларионов: Кучеров — один из величайших хоккейных актёров

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов высоко оценил игру лучшего бомбардира регулярного чемпионата-2018/19 Никиты Кучерова.

«Люди приходят посмотреть на хорошее шоу, как в театр, будь то Москва или Нью-Йорк. Хотят посмотреть лучших актёров. Является ли Кучеров одним из величайших хоккейных актёров? Да, безусловно. Когда он играет, не хочется уходить и отвлекаться. Хочется продолжать смотреть и вернуться в следующий раз, чтобы увидеть это снова. Кучеров — один из лучших актёров в этой игре на данный момент», — сказал Ларионов в эфире TSN.

Лидер бомбардирской гонки забил гол и отдал передачу в матче с «Бостон Брюинз» (6:3). Благодаря этому российский форвард набрал уже 128 очков в нынешнем регулярном сезоне. Кучеров побил российский рекорд НХЛ по количеству очков за сезон в НХЛ. Прежнее достижение принадлежало Александру Могильному и было установлено в сезоне-1992/93 (127 баллов).

Могильный: особенно приятно, что мой рекорд превзошёл именно Кучеров