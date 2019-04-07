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СКА — ЦСКА: Кирилл Капризов заявлен в четвёртом звене гостей

СКА — ЦСКА: Кирилл Капризов заявлен в четвёртом звене гостей
Хоккей / КХЛ

ЦСКА определился с составом на шестой матч серии финала Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ со СКА. Игра состоится сегодня, 7 апреля, в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. После пяти матчей подопечные Игоря Никитина впереди со счётом 3-2.

Лидер гостей Кирилл Капризов заявлен на игру в четвёртом звене. Именно в сочетании с Андреем Светлаковым и Максимом Маминым Кирилл заканчивал прошлый матч, который завершился победой московских «армейцев» (3:0).

ЦСКА:

Сорокин (Юханссон);
Нестеров — Блажиевский, Попов— Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Телегин;
Марченко — Науменков, Слепышев— Шалунов — Окулов;
Романов, Ртищев, Капризов— Светлаков — Мамин.

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