Стоун: «Вегас» предоставил мне шанс побеждать прямо сейчас

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун поделился ожиданиями от предстоящего плей-офф.

Статистика Стоуна в регулярном сезоне-2018/19

«Я этого и хотел. Во многом поэтому я и хотел здесь оказаться. Мне хотелось играть за конкурентоспособную команду, у которой есть шанс побеждать прямо сейчас. Я нахожусь на пике карьеры и хочу принимать участие в матчах, которые имеют значение. Эта команда дала мне такой шанс», — цитирует Стоуна официальный сайт НХЛ.

В ходе сезона 26-летний игрок пополнил ряды «Вегаса» в результате обмена с «Оттавой Сенаторз». «Сенаторы» получили в качестве компенсации защитника Эрика Бреннстрёма, нападающего Оскара Линдберга и выбор во втором раунде драфта 2020 года. По условиям договора с «Вегасом» канадский хоккеист заработает $ 76 млн (средняя годовая зарплата – $ 9,5 млн).