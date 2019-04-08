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Голкипер «Ванкувера» Маркстрём хочет сыграть за Швецию на ЧМ

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Голкипер «Ванкувера» Маркстрём хочет сыграть за Швецию на ЧМ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Голкипер клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс» Якоб Маркстрём планирует сыграть за сборную Швеции на чемпионате мира по хоккею 2019 года, информирует официальный сайт канадского клуба.

29-летний Маркстрём в прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги принял участие в 60 встречах, записав в актив 28 побед и один сухой матч. Голкипер отражал 91,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,77.

Швеция на чемпионате мира сыграет в одной группе с Россией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией.

Шведская сборная является действующим чемпионом мира. В финале мирового первенства 2018 года шведы победили Швейцарию (3:2 Б).

Календарь группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года

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