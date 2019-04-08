Голкипер «Ванкувера» Маркстрём хочет сыграть за Швецию на ЧМ

Голкипер клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс» Якоб Маркстрём планирует сыграть за сборную Швеции на чемпионате мира по хоккею 2019 года, информирует официальный сайт канадского клуба.



29-летний Маркстрём в прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги принял участие в 60 встречах, записав в актив 28 побед и один сухой матч. Голкипер отражал 91,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,77.



Швеция на чемпионате мира сыграет в одной группе с Россией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией.



Шведская сборная является действующим чемпионом мира. В финале мирового первенства 2018 года шведы победили Швейцарию (3:2 Б).



Календарь группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года