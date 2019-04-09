Кожевников: СКА подвели травмы, ЦСКА больше повезло

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился своим впечатлением о седьмом матче серии между ЦСКА и СКА, а также подвёл итог этого противостояния.



«Мы увидели противостояние равных команд, исход, который решила одна шайба в седьмом матче серии. СКА играл более современно и разнообразно, героически отыгрался с 0-2, но дожать соперника не сумел. Положа руку на сердце, состав у ЦСКА посильнее. У СКА проблемы со здоровьем имели первые два центра команды — Павел Дацюк и Николай Прохоркин, были и другие травмированные. Хафизуллин вот заболел. Это, конечно, сказалось на итоговом результате. Претензий к тренерскому штабу СКА быть не может. Они работали грамотно, разобрали игру ЦСКА, практически закрыли первое звено с Михаилом Григоренко и Кириллом Капризовым. Как это всегда бывает в матче сильных команд, всё решили детали.



Болельщики получили удовольствие от обоих полуфиналов. Но при всём уважении к двум армейским клубам отмечу, что восточное противостояние было интереснее. Об этом можно судить по счетам, с которыми завершались матчи. Москвичи использовали свои моменты. Гости вполне могли сравнять счет, но им не повезло.



В финале фаворитом считаю «Авангард». Он играет интереснее», — сказал Кожевников в интервью «Чемпионату».

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