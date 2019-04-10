А. Медведев — о Воробьёве: задача не выполнена, но СКА на правильном пути

Член совета директоров СКА Александр Медведев прокомментировал поражение питерской команды в финальной серии Западной конференции КХЛ с ЦСКА (3-4).

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«Задача не выполнена, а другой задачи у СКА нет и не будет. Но как команда играла в регулярке и в плей-офф, проявив волю. Отыгрывались и со «Спартаком», и с ЦСКА. И самое главное, демонстрировали разнообразную современную игру.



К сожалению, разнообразие не оказалось подкреплено голами, а не забиваешь ты, забивают тебе. Старое правило, которое сработало по полной. В том числе, когда Карпов мог в меньшинстве забивать после нелепого удаления за нарушения численного состава. Но СКА пропустил и был вынужден отыгрываться. Несколько раз это удавалось сделать, но в этот раз не получилось.



Ребята бились, равнодушных не было ни на поле, ни в раздевалке. Конечно, повлияло то, что ребята приболели. Три игрока выбыли из-за вируса, Павел Дацюк играл после тяжёлой травмы плеча. Но в плей-офф не играют только мёртвые, он своим личным примером это доказал и вёл команду, как настоящий капитан.



Как судить о работе Ильи Воробьёва – по результату ждали большего, по игре команда на правильном пути, развивая современный подход к хоккею, давая всем игрокам раскрываться, чтобы не просто делали на льду тяжёлую работу, а чтобы были разнообразные тактические и атакующие схемы. Уверен, что команда будет двигаться дальше», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

И. Воробьёв: у нескольких игроков СКА вирус, но это не оправдание — это факт