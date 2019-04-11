Савар эффектно обыграл Хедмана и поразил ворота Василевского

В первом матче серии первого раунда плей-офф «Коламбус Блю Джекетс» на выезде взял верх над «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:3. На 48-й минуте отличился форвард «жакетов» Дэвид Савар. Он в эффектном стиле обыграл Виктора Хедмана и поразил ворота Андрея Василевского.

Посмотреть видео гола Савара можно в YouTube на канале Sportsnet.

По итогам первого периода победитель регулярного сезона вёл со счётом 3:0. Отличились Алекс Киллорн (в меньшинстве), Энтони Чирелли и Янни Гурд. Ник Фолиньо одну шайбу отыграл, а в третьем игровом отрезке «жакеты» смогли выйти вперёд. Голы на счету Cавара, Джоша Андерсона (в меньшинстве) и Сета Джонса.

«Коламбус» вышел вперёд в серии- 1-0. Следующий матч состоится 13 апреля в Тампе, начало – 2.00 мск.