М. Григоренко: не скучаю по Капризову, тренерское решение сработало

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина с «Авангардом».

«Подготовка идёт хорошо. Не так много времени. Вчера был выходной, развеялись с семьями и друзьями. Сегодня потренировались, завтра ещё один день — и в бой. С функциональным состоянием всё нормально. Все в тонусе, даже где-то легче будет.

Я уверен в нашей физической подготовке. Весь сезон готовились. Стояла задача выйти в финал и выиграть Кубок Гагарина. Как мне без Капризова в звене? Кирилл всё равно всегда с нами. Не скучаю, мы в большинстве в любом случае вместе выходим. Тренерское решение сработало. И моя тройка забивала, и его. Все друг друга дополняют.

В том году, когда обыграли СКА, отдали много сил и эмоций. Сейчас все мысли только об «Авангарде», понимаем, что нужно выигрывать. Других мыслей нет», — передаёт слова Григоренко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.