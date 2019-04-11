Латвийский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» Земгус Гиргенсонс отказался от участия в чемпионате мира по хоккею, информирует официальный сайт Федерации хоккея Латвии.



25-летний хоккеист в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ принял участие в 78 встречах, записав в актив 18 (5+13) баллов при показателе полезности "-11" и 17 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 13 с половиной минут за игру.



«Гиргенсон хочет продолжать выступать в НХЛ. Мы надеемся, что он летом сумеет подписать новый контракт с командой. Федерация хоккея Латвии желает Земгусу успеха и надеется, что он сыграет на чемпионате мира в следующем году», — сказал секретарь Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс.

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