Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Земгус Гиргенсонс отказался от участия в чемпионате мира

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Земгус Гиргенсонс отказался от участия в чемпионате мира
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Латвийский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» Земгус Гиргенсонс отказался от участия в чемпионате мира по хоккею, информирует официальный сайт Федерации хоккея Латвии.

25-летний хоккеист в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ принял участие в 78 встречах, записав в актив 18 (5+13) баллов при показателе полезности "-11" и 17 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 13 с половиной минут за игру.

«Гиргенсон хочет продолжать выступать в НХЛ. Мы надеемся, что он летом сумеет подписать новый контракт с командой. Федерация хоккея Латвии желает Земгусу успеха и надеется, что он сыграет на чемпионате мира в следующем году», — сказал секретарь Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс.

Какое усиление из НХЛ получат сборные на ЧМ? Реальные варианты
Из числа игроков, которые не попали в розыгрыш Кубка Стэнли.
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент