Быков: жаль, что Билялетдинов ушёл. У меня не было контактов с «Ак Барсом»

Известный специалист Вячеслав Быков прокомментировал отставку Зинэтулы Билялетдинова из казанского «Ак Барса».



«Очень сожалению, что такой сильный, легендарный и уважаемый человек, как Зинэтула Хайдярович, уходит из «Ак Барса». Если по собственному желанию — это одно, а когда увольняют, то всегда больно за своих коллег. Надеюсь, он в каком-то из клубов КХЛ или другом клубе сможет ещё нас радовать своими результатами.



Что касается моей персоны, то никаких контактов не было. Я был консультантом при академии «Ак Барса», сейчас наш проект закончен. Готов ли рассмотреть предложение, если оно поступит? Я не сторонник что-то предугадывать. Обычно, когда есть предложение, тогда и думаешь, а заранее о чём-то думать неправильно», — сказал Быков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Быков и Квартальнов — главные кандидаты на пост главного тренера «Ак Барса»