Купер: в НХЛ много хороших вратарей, но Василевский вышел на другой уровень

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением о голкипере Андрее Василевском.
«Василевский — конкурентоспособный голкипер. В лиге много хороших вратарей, но Андрей вышел на другой уровень. У Василевского есть характер, что позволяет ему входить в число лучших голкиперов в НХЛ», — приводит слова Купера пресс-служба «молний» в «Твиттере».
В первом матче серии первого раунда плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс» (3:4) россиянин отразил 22 броска из 26 (86,4%). После первого периода «молнии» обыгрывали соперника со счётом 3:0.
Второй матч серии состоится в ночь на 13 апреля мск. Победитель пары «Тампа» — «Коламбус» сыграет во втором раунде с победителем пары «Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс» (0-1 в серии).
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