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Зарипов: готов продолжать работать и обсуждать своё будущее

Зарипов: готов продолжать работать и обсуждать своё будущее
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов отметил, что у него есть предложения от других клубов.

«Сейчас ничто не поменялось: предложения от других клубов у меня есть. Но пока я ни с кем не разговаривал. Жду окончания срока контракта.

Моя цитата из недавнего интервью получилась слишком громкой. Но от этого контекст не меняется. Вспомним практику последних лет, когда ребята в моём возрасте искали варианты, но в итоге заканчивали карьеру. Не исключено, что и меня ждёт нечто подобное. Но я настроен не на такой исход. Я готов продолжать работать и обсуждать своё будущее», — цитирует Зарипова «Спорт Бизнес Online».

Действующий контракт 38-летнего хоккеиста истекает 30 апреля. Ранее казанский клуб покинул главный тренер Зинэтула Билялетдинов.

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