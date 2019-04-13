Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Купер: Василевский проиграл два матча, пропустив 9 голов? Меня это не беспокоит

Купер: Василевский проиграл два матча, пропустив 9 голов? Меня это не беспокоит
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал игру российского голкипера Андрея Василевского, который проиграл два стартовых матча серии с «Коламбус Блю Джекетс», пропустив суммарно 9 голов.

«В лиге работаю шесть лет, и с каждым годом становится всё труднее. Не хотел бы оказаться за любой другой скамейкой запасных, кроме нашей. Василевский впервые проиграл два старта подряд, пропустив 9 голов? Меня это совсем не беспокоит», — приводит слова Купера The Athletic.

В розыгрыше Кубка Стэнли — 2019 Василевский пропускает 4,58 гола в среднем за матч, отражая 83% бросков по своим воротам. Его визави Сергей Бобровский пропускает по два гола в среднем за игру, отбивая 92,5% выстрелов.

Василевский пропустил 9 голов за 2 игры, он — лидер регулярки по победам
Психанул даже Кучеров. Фаворит Кубка Стэнли скоро может закончить сезон
Претендент на «Везину» Василевский пропустил 9 голов за два матча.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент