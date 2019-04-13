Буре: руководство СКА поступило дальновидно, отпустив Гусева и Гаврикова

Легендарный игрок НХЛ и сборной России чемпион мира Павел Буре прокомментировал отъезд в НХЛ игроков СКА Никиты Гусева и Владислава Гаврикова в «Вегас Голден Найтс» и «Коламбус Блю Джекетс» соответственно.



«Руководство СКА поступило дальновидно, отпустив Гусева и Гаврикова в НХЛ. Ребята бы уехали всё равно, а так СКА нашел способ отпустить их пораньше и сохранить на них права. В случае вылета из плей-офф они успеют вернуться в сборную. Второй раунд заканчивается уже 10 мая, когда чемпионат мира только начинается.

Думаю, и у Никиты, и у Влада всё получится. Они очень выросли за время выступления в СКА, стали олимпийскими чемпионами. В СКА вообще отличная система, которая делает из хороших игроков мастеров. Вспомните, кем были те же Панарин или Гусев до прихода в СКА – просто перспективными форвардами. Уверен, и Гусев, и Гавриков готовы для игры в НХЛ», — сказал Буре в интервью «Чемпионату».

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СКА отпустил Гусева и Гаврикова в НХЛ! После вылета из плей-офф их ждут на ЧМ Всё сделали правильно.