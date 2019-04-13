Ларссон, Линдблом и Адриан Кемпе усилят Швецию на ЧМ, Далин ждёт приглашения

Защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Далин рассчитывает принять участие в чемпионате мира, который пройдёт в Словакии.



«Посмотрим, что скажет тренерский штаб сборной Швеции. Если меня пригласят, это будет здорово», — сказал 19-летний хоккеист в интервью Expressen.



В этом сезоне Далин провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 9 заброшенных шайб и 35 результативных передач при показателе полезности «–13».



В то же время стало известно, что нападающий «Филадельфии Флайерз» Оскар Линдблом примет участие в чемпионате мира. В этом сезоне 22-летний швед провёл 81 матч в регулярке НХЛ и набрал 33 (17+16) очка при показателе полезности «–9».

Кроме того, сборной Швеции поможет защитник «Эдмонтон Ойлерз» Адам Ларссон и нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Адриан Кемпе.

Швеция на чемпионате мира сыграет в одной группе с Россией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией.

Форвард «Аризоны» Кемпе сыграет за Швецию на чемпионате мира в Словакии