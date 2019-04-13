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Ларссон, Линдблом и Адриан Кемпе усилят Швецию на ЧМ, Далин ждёт приглашения

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Ларссон, Линдблом и Адриан Кемпе усилят Швецию на ЧМ, Далин ждёт приглашения
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Далин рассчитывает принять участие в чемпионате мира, который пройдёт в Словакии.

«Посмотрим, что скажет тренерский штаб сборной Швеции. Если меня пригласят, это будет здорово», — сказал 19-летний хоккеист в интервью Expressen.

В этом сезоне Далин провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 9 заброшенных шайб и 35 результативных передач при показателе полезности «–13».

В то же время стало известно, что нападающий «Филадельфии Флайерз» Оскар Линдблом примет участие в чемпионате мира. В этом сезоне 22-летний швед провёл 81 матч в регулярке НХЛ и набрал 33 (17+16) очка при показателе полезности «–9».

Кроме того, сборной Швеции поможет защитник «Эдмонтон Ойлерз» Адам Ларссон и нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Адриан Кемпе.

Швеция на чемпионате мира сыграет в одной группе с Россией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией.

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