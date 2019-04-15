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Макфи: Гусев отказался от заработанных бонусов, чтобы приехать в НХЛ

Макфи: Гусев отказался от заработанных бонусов, чтобы приехать в НХЛ
Хоккей / НХЛ

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи прокомментировал подписание однолетнего контракта с нападающим Никитой Гусевым.

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«Наши скауты пару лет следили за Гусевым, постоянно были с ним на связи. Я поехал и встретился с ним год назад, он дал понять, что готов приехать в НХЛ. Никита провёл несколько выдающихся сезонов в клубе, здорово выступил на Олимпиаде. Мы рады, что он присоединился к команде.

У него хороший возраст, чтобы попробовать себя в НХЛ, и я был восхищён, на что Гусев пошёл, чтобы приехать. Это было нелегко, ему пришлось отказаться от бонусов по своему контракту, которые он уже заработал. Никита вернул их и расторг контракт, чтобы начать новую главу в своей жизни.

Мы довольны его нынешней формой, он потренируется с ребятами, и дальше посмотрим. Решения принимает Галлан (главный тренер «Вегаса». — Прим. «Чемпионата»), но для нас было важно заключить эту сделку, привезти Гусева сюда и начать его карьеру в НХЛ», — цитирует Макфи официальный сайт клуба.

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