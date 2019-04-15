Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ЦСКА — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

ЦСКА — «Авангард»: онлайн-трансляция второго матча финала КГ начнётся в 19:30

ЦСКА — «Авангард»: онлайн-трансляция второго матча финала КГ начнётся в 19:30
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 15 апреля, в Москве будет сыгран второй матч финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Авангардом». Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В первом матче серии «армейцы» обыграли соперника со счётом 5:2.

На пути к финальной серии подопечные Игоря Никитина прошли «Витязь» (4-0), московское «Динамо» (4-1) и СКА (4-3). Команда Боба Хартли в первом раунде выбила из борьбы обладателя Кубка Гагарина 2018 года — «Ак Барс» (4-0), после чего переиграла «Барыс» (4-1) и «Салават Юлаев» (4-2).

В регулярном чемпионате-2018/19 команды встречались дважды. Оба матча завершились победой «армейцев». В Балашихе они победили со счётом 4:2, а в Москве выиграли — 3:2.

Кто выиграет второй матч финала Кубка Гагарина?
Серии ЦСКА – «Авангард» не нужны скандалы. Люди ждут крутого хоккея!
Ошибаются судьи, игроки, тренеры. Хочется призвать к максимальной концентрации все стороны.
«Авангарду» нужно забыть веселье Востока. Что показал первый матч финала
ЦСКА был хорош даже на минималках, но у «ястребов» есть все шансы.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент