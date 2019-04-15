ЦСКА — «Авангард»: онлайн-трансляция второго матча финала КГ начнётся в 19:30

Сегодня, 15 апреля, в Москве будет сыгран второй матч финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Авангардом». Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В первом матче серии «армейцы» обыграли соперника со счётом 5:2.



На пути к финальной серии подопечные Игоря Никитина прошли «Витязь» (4-0), московское «Динамо» (4-1) и СКА (4-3). Команда Боба Хартли в первом раунде выбила из борьбы обладателя Кубка Гагарина 2018 года — «Ак Барс» (4-0), после чего переиграла «Барыс» (4-1) и «Салават Юлаев» (4-2).



В регулярном чемпионате-2018/19 команды встречались дважды. Оба матча завершились победой «армейцев». В Балашихе они победили со счётом 4:2, а в Москве выиграли — 3:2.

Кто выиграет второй матч финала Кубка Гагарина?

Серии ЦСКА – «Авангард» не нужны скандалы. Люди ждут крутого хоккея! Ошибаются судьи, игроки, тренеры. Хочется призвать к максимальной концентрации все стороны.