Панарин опубликовал совместное фото с Бобровским после прохода «Тампы»

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и завершилась с разгромным счётом 7:3 (2:1, 2:2, 3:0) в пользу хозяев.

После игры голкипер Сергей Бобровский и нападающий Артемий Панарин опубликовали совместное фото, сделанное ещё в конце февраля.

«А че, нормально», – подписал кадр Бобровский, в свою очередь Панарин предложил подписчикам самим выбрать лучшую подпись для фотографии.

Фото также можно посмотреть в «инстаграме» Артемия Панарина.

Подопечные Джона Тортореллы выиграли первую серию плей-офф в клубной истории. Сразу после завершения матча капитан «мундиров» Ник Фолиньо обратился к болельщикам команды.