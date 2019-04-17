18 апреля Кубок Гагарина будет выставлен в Омске

Завтра, 18 апреля, главный трофей Континентальной хоккейной лиги Кубок Гагарина будет выставлен в Омске, информирует официальный сайт «Авангарда».

У всех желающих будет возможность сфотографироваться с трофеем в ДХЦ «Авангард» и в ТЦ МЕГА.

Сегодня команда Боба Хартли в Балашихе проведёт третий матч финальной серии плей-офф с ЦСКА. После двух игр подопечные Игоря Никитина ведут в серии (2-0).

На пути к финальной серии подопечные Никитина прошли «Витязь» (4-0), московское «Динамо» (4-1) и СКА (4-3). Команда Хартли в первом раунде выбила из борьбы обладателя Кубка Гагарина 2018 года — «Ак Барс» (4-0), после чего переиграла «Барыс» (4-1) и «Салават Юлаев» (4-2).



В регулярном чемпионате-2018/19 команды встречались дважды. Оба матча завершились победой «армейцев». В Балашихе они победили со счётом 4:2, а в Москве выиграли — 3:2.