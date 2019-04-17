Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Авангард» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Директор «Автомобилиста» отказался комментировать слухи об интересе к Дацюку

Директор «Автомобилиста» отказался комментировать слухи об интересе к Дацюку
Хоккей / КХЛ

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал о трансферных задачах команды по иностранным хоккеистам:

«Как известно, вратарь Коварж подписал новый контракт на два года. Кроме того в команде остаётся Найджел Доус. Сейчас мы ведём переговоры по трём иностранным игрокам, включая тех, что играли в команде. Помимо этого у нас есть варианты с хоккеистами, выступающими за рубежом. Думаю, формула по легионерам останется прежней: Коварж плюс четыре нападающих».

Журналисты задали Рябкову вопрос относительно возможного приобретения 40-летнего нападающего СКА Павла Дацюка.

«Как вы знаете, существуют определённые нормы регламента. Контракты многих игроков истекают 30 апреля. В связи с этим наш клуб считает некорректным обсуждение хоккеистов, которые трудоустроены в других командах», — сказал Рябков на пресс-конференции.

Дацюк: если дадите мне билеты, поеду на чемпионат мира
«Я сильно уступил в деньгах». Коварж – о новом контракте с «Автомобилистом»
Один из лучших вратарей КХЛ рассказал, почему решил остаться в Екатеринбурге.
Квартальнова ждут в «Ак Барсе», Знарка — в «Спартаке». Таблица переходов КХЛ
Все слухи, новые контракты и ожидаемые сделки.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент