Директор «Автомобилиста» отказался комментировать слухи об интересе к Дацюку

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал о трансферных задачах команды по иностранным хоккеистам:



«Как известно, вратарь Коварж подписал новый контракт на два года. Кроме того в команде остаётся Найджел Доус. Сейчас мы ведём переговоры по трём иностранным игрокам, включая тех, что играли в команде. Помимо этого у нас есть варианты с хоккеистами, выступающими за рубежом. Думаю, формула по легионерам останется прежней: Коварж плюс четыре нападающих».



Журналисты задали Рябкову вопрос относительно возможного приобретения 40-летнего нападающего СКА Павла Дацюка.



«Как вы знаете, существуют определённые нормы регламента. Контракты многих игроков истекают 30 апреля. В связи с этим наш клуб считает некорректным обсуждение хоккеистов, которые трудоустроены в других командах», — сказал Рябков на пресс-конференции.

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