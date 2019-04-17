«Авангард» — ЦСКА: арбитры отменили гол хозяев после просмотра

Судейская бригада третьего матча финальной серии Кубка Гагарина не засчитала гол нападающего «Авангарда» Дениса Зернова в ворота ЦСКА. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



После просмотра арбитры приняли решение отменить гол игрока «ястребов», зафиксировав движение ногой, шайба залетела в ворота от конька.

«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Медведев — Франсон, Стольберг — Деарне — Бек;

Емелин — Покка, Широков — Зернов — Михеев;

Бондарев — Чудинов, Шумаков — Семёнов — Галимов;

Пивцакин, Фисенко — Стась — Манукян, Яремчук.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Нестеров — Блажиевский, Слепышев — Вей — Григоренко;

Дальбек — Робинсон, Скотт — Андронов — Карнаухов;

Науменков — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;

Романов, Капризов — Светлаков — Телегин, Ртищев.

ЦСКА — «Авангард»: арбитры приняли спорное решение, отменив гол гостей

Серии ЦСКА – «Авангард» не нужны скандалы. Люди ждут крутого хоккея! Ошибаются судьи, игроки, тренеры. Хочется призвать к максимальной концентрации все стороны.

Посмотреть видео момента можно на официальном сайте КХЛ.