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«Авангард» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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«Авангард» — ЦСКА: арбитры отменили гол хозяев после просмотра

«Авангард» — ЦСКА: арбитры отменили гол хозяев после просмотра
Хоккей / КХЛ

Судейская бригада третьего матча финальной серии Кубка Гагарина не засчитала гол нападающего «Авангарда» Дениса Зернова в ворота ЦСКА. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После просмотра арбитры приняли решение отменить гол игрока «ястребов», зафиксировав движение ногой, шайба залетела в ворота от конька.

«Авангард»:

Бобков (Налимов);
Медведев — Франсон, Стольберг — Деарне — Бек;
Емелин — Покка, Широков — Зернов — Михеев;
Бондарев — Чудинов, Шумаков — Семёнов — Галимов;
Пивцакин, Фисенко — Стась — Манукян, Яремчук.

ЦСКА:

Сорокин (Юханссон);
Нестеров — Блажиевский, Слепышев — Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Скотт — Андронов — Карнаухов;
Науменков — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;
Романов, Капризов — Светлаков — Телегин, Ртищев.

ЦСКА — «Авангард»: арбитры приняли спорное решение, отменив гол гостей
Серии ЦСКА – «Авангард» не нужны скандалы. Люди ждут крутого хоккея!
Ошибаются судьи, игроки, тренеры. Хочется призвать к максимальной концентрации все стороны.

Посмотреть видео момента можно на официальном сайте КХЛ.

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