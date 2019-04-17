«Авангард» — ЦСКА: арбитры отменили гол хозяев после просмотра

Судейская бригада третьего матча финальной серии Кубка Гагарина не засчитала гол нападающего «Авангарда» Дениса Зернова в ворота ЦСКА. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
После просмотра арбитры приняли решение отменить гол игрока «ястребов», зафиксировав движение ногой, шайба залетела в ворота от конька.
«Авангард»:
Бобков (Налимов);
Медведев — Франсон, Стольберг — Деарне — Бек;
Емелин — Покка, Широков — Зернов — Михеев;
Бондарев — Чудинов, Шумаков — Семёнов — Галимов;
Пивцакин, Фисенко — Стась — Манукян, Яремчук.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Нестеров — Блажиевский, Слепышев — Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Скотт — Андронов — Карнаухов;
Науменков — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;
Романов, Капризов — Светлаков — Телегин, Ртищев.
Посмотреть видео момента можно на официальном сайте КХЛ.