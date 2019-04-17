Михаил Григоренко установил рекорд плей-офф КХЛ по голам в пустые ворота

«Авангард» встречался с ЦСКА в третьем матче серии финала Кубка Гагарина. Игра прошла в Балашихе и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Игоря Никитина.



Первые два периода завершились без заброшенных шайб. «Армейцы» открыли счёт на 44-й минуте стараниями капитана Сергея Андронова, поразившего ворота Игоря Бобкова. На последних секундах Михаил Григоренко отправил шайбу в пустые ворота и установил рекорд плей-офф КХЛ.



Григоренко отмечается голом в пустые ворота в четвёртой игре подряд. Ранее нападающий «армейцев» забивал СКА в седьмом матче (3:1) финальной серии Западной конференции, а также в первых двух финальных матчах Кубка Гагарина, которые ЦСКА выиграл со счётом 5:2 и 3:0. Четвёртый матч серии состоится 19 апреля в Балашихе.

ЦСКА в шаге от Кубка Гагарина. Готов пасть рекорд КХЛ «Авангард» не знает, как забить Сорокину. Всё может закончиться уже 19 апреля.