Джонсон — о провале «Питтсбурга»: так играть в атаке просто нельзя

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Джек Джонсон прокомментировал вылет своей команды из розыгрыша Кубка Стэнли. «Пингвины» проиграли «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 0-4.



«Мы играли слишком авантюрно в атаке. Так нельзя играть в плей-офф. Просто нельзя. Мы подарили им так много быстрых отрывов. Я даже не знаю, сколько мы создали таких отрывов к воротам противника за всю серию. Может быть, парочку. Нам надо было ими воспользоваться, но по каким-то причинам мы этого не сделали», — приводит слова Джонсона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Напомним, российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин планирует сыграть на чемпионате мира 2019 года.



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