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Сборная России начала ЮЧМ по хоккею с победы над Словакией

Сборная России начала ЮЧМ по хоккею с победы над Словакией
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 2019

Сборная России одержала победу над командой Словакии в своём дебютном матче на юниорском чемпионате мира по хоккею, встреча завершилась со счётом 6:3.

Счёт во встрече был открыт уже на 5-й минуте: точный бросок на свой счёт записал нападающий российской сборной Илья Николаев. Вскоре Словакия восстановила равновесие благодаря заброшенной шайбе Доминика Сойки. До конца первого периода россияне сумели забить ещё дважды усилиями Родиона Амирова и Арсения Грицюка. Во втором периоде соперники обменялись голами Максима Грошева и Мартина Хромьяка. На 41-й минуте Грицюк оформил дубль. На 54-й минуте Максим Чайкович сократил разницу в счёте до двух шайб, но точку поставил бросок Марата Хуснутдинова в пустые ворота словаков.

U18 ЧМ-2019
18 апреля 2019, четверг. 16:30 МСК
Россия U18
6 : 3
3:1, 1:1, 2:1
Словакия U18
1:0 – Николаев – 04:14 (5x5), 1:1 – Чайкович (Турански, Сойка) – 08:40 (5x4), 2:1 – Амиров – 12:17 (бул), 3:1 – Грицюк (Спиридонов) – 16:52 (5x4), 4:1 – Грошев – 23:55 (5x5), 4:2 – Хромьяк (Мудрак, Лашак) – 31:49 (5x4), 5:2 – Грицюк (Спиридонов, Чинахов) – 40:15 (5x5), 5:3 – Чайкович (Турански, Лавичка) – 53:22 (5x4), 6:3 – Хуснутдинов – 59:20 (en)
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