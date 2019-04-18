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Айкел, Ларкин, Сутер и ещё 14 человек сыграют за сборную США на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Айкел, Ларкин, Сутер и ещё 14 человек сыграют за сборную США на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Стали известны имена 17 хоккеистов сборной США, которые сыграют на чемпионате мира по хоккею 2019 года, информирует официальный «твиттер» команды. Американская команда собирает свой самый сильный состав на ЧМ за последние несколько лет.

Вратари: Кори Шнайдер («Нью-Джерси»), Тэтчер Демко («Ванкувер»), Кейден Примо (Северовосточный университет);

Защитники: Куинн Хьюз («Ванкувер»), Алек Мартинес («Лос-Анджелес»), Брэди Шей («Рейнджерс»), Райан Сутер («Миннесота»);

Нападающие: Джек Айкел («Баффало»), Алекс Дебринкэт, Патрик Кейн (оба – «Чикаго»), Люк Гленденинг, Дилан Ларкин (оба — «Детройт»), Клейтон Келлер («Аризона»), Крис Крайдер («Рейнджерс»), Джеймс ван Римсдайк («Филадельфия»), Фрэнк Ватрано («Флорида»), Колин Уайт («Оттава»).

Календарь матчей группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года

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