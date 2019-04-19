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«Авангард» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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«Авангард» — ЦСКА: в состав гостей вернулся Мамин, заменивший Скотта

«Авангард» — ЦСКА: в состав гостей вернулся Мамин, заменивший Скотта
Хоккей / КХЛ

Стал известен состав московского ЦСКА на четвёртый матч финальной серии плей-офф Кубка Гагарина с хоккейным клубом «Авангард», сообщает пресс-служба московского клуба в «Твиттере». Подопечные Игоря Никитина ведут в противостоянии с общим счётом 3-0.

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Встреча состоится сегодня, 19 апреля, в Балашихе, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В состав ЦСКА вернулся нападающий Максим Мамин, заменивший форварда Грега Скотта.

ЦСКА:

Сорокин (Юханссон);
Нестеров — Блажиевский, Слепышев — Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Мамин — Андронов — Карнаухов;
Науменков — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;
Романов, Капризов — Светлаков — Телегин, Ртищев.

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