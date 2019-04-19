«Авангард» — ЦСКА: в состав гостей вернулся Мамин, заменивший Скотта

Стал известен состав московского ЦСКА на четвёртый матч финальной серии плей-офф Кубка Гагарина с хоккейным клубом «Авангард», сообщает пресс-служба московского клуба в «Твиттере». Подопечные Игоря Никитина ведут в противостоянии с общим счётом 3-0.



Календарь игр Кубка Гагарина — 2019



Встреча состоится сегодня, 19 апреля, в Балашихе, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В состав ЦСКА вернулся нападающий Максим Мамин, заменивший форварда Грега Скотта.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Нестеров — Блажиевский, Слепышев — Вей — Григоренко;

Дальбек — Робинсон, Мамин — Андронов — Карнаухов;

Науменков — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;

Романов, Капризов — Светлаков — Телегин, Ртищев.

ЦСКА в шаге от Кубка Гагарина. Готов пасть рекорд КХЛ «Авангард» не знает, как забить Сорокину. Всё может закончиться уже 19 апреля.