Бриндамор: сомневаюсь, что Свечников сыграет в пятом матче с «Вашингтоном»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор не уверен, что нападающий команды Андрей Свечников примет участие в пятом матче серии первого раунда плей-офф с «Вашингтон Кэпиталз» (2-2).
«Сыграет ли Свечников в пятом матче? Я сомневаюсь в этом», — приводит слова Бриндамора в своём «твиттере» североамериканский журналист Майкл Смит.
Свечников получил повреждение после драки с Александром Овечкиным в третьей игре серии. Сбросивший первым краги Овечкин уложил соотечественника на лёд. Свечников смог подняться только с помощью медицинского персонала и партнёров. Во втором матче серии (4:3 ОТ) капитан «Вашингтона» применил эффектный силовой приём против19-летнего игрока «ураганов».
Ранее сообщалось, что Свечников может пропустить остаток серии.