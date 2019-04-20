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Ткачёв: победу в игре со Швейцарией посвящаем нашим прославленным ветеранам

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Ткачёв: победу в игре со Швейцарией посвящаем нашим прославленным ветеранам
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий сборной России Владимир Ткачёв поделился эмоциями после победы со счётом 5:1 во второй игре Еврочелленджа со сборной Швейцарии. В этой игре форварду удалось забросить две шайбы.

Календарь группового раунда чемпионата мира — 2019

«Сегодня мне удалось забить голы, но без партнёров ничего бы не получилось. Спасибо им, хорошо сыграли. Отсюда и результат. Все ребята — молодцы. Готовимся дальше. Думаю, что первый период был сложнее: давно не играли, потом вкатились и нормально сыграли.

Сегодня дни рождения у наших прославленных ветеранов — Вячеслава Фетисова, Александра Мальцева и Виктора Шалимова. Перед матчем мы знали об этом. Поздравляем их с днём рождения и посвящаем победу им», — приводит слова Ткачёва официальный сайт ФХР.

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