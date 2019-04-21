Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден прокомментировал травму нападающего Ти Джей Оши.
Американский нападающий получил травму в четвёртой игре серии первого раунда плей-офф с «Каролиной Харрикейнз», когда очень неудачно упал на борт после толчка со стороны Уоррена Фёгеле. Впоследствии у нападающего «Вашингтона» был диагностирован перелом ключицы. Таким образом, Ти Джей практически наверняка не поможет «Кэпиталз» в плей-офф.
«В лице Оши мы потеряли одного из лидеров, которого никто из ребят в одиночку заменить не способен. Для этого каждый, включая наших сильнейших парней, должен был поднять свою игру на новый уровень. И они, безусловно, это сделали», — приводит слова Рирдена официальный сайт НХЛ.
«Вашингтон» ведёт в серии с «ураганами» со счётом 3-2. Шестой матч состоится на площадке «Каролины».
Рирден: никто из ребят не способен в одиночку заменить Оши