Рирден: никто из ребят не способен в одиночку заменить Оши

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден прокомментировал травму нападающего Ти Джей Оши.



Американский нападающий получил травму в четвёртой игре серии первого раунда плей-офф с «Каролиной Харрикейнз», когда очень неудачно упал на борт после толчка со стороны Уоррена Фёгеле. Впоследствии у нападающего «Вашингтона» был диагностирован перелом ключицы. Таким образом, Ти Джей практически наверняка не поможет «Кэпиталз» в плей-офф.



«В лице Оши мы потеряли одного из лидеров, которого никто из ребят в одиночку заменить не способен. Для этого каждый, включая наших сильнейших парней, должен был поднять свою игру на новый уровень. И они, безусловно, это сделали», — приводит слова Рирдена официальный сайт НХЛ.



«Вашингтон» ведёт в серии с «ураганами» со счётом 3-2. Шестой матч состоится на площадке «Каролины».

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