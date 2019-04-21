Сборная России проиграла США на ЮЧМ-2019, упустив преимущество в два гола

Сборная России провела третий матч на юниорском чемпионате мира, который проходит в Швеции. Подопечные Владимира Филатова проиграли команде США со счётом 3:6.



Календарь юниорского чемпионата мира — 2019



Российские юниоры открыли счёт на 6-й минуте стараниями Егора Чинахова, реализовавшего численный перевес. Спустя две минуты Родион Амиров удвоил преимущество команды Филатова. Американцы довольно быстро восстановили равновесие благодаря голам Джека Хьюза в большинстве и Мэттью Болди. Во втором игровом отрезке «звёздно-полосатые» забросили ещё две шайбы усилиями Болди и Коула Кофилда. В заключительной двадцатиминутке Егор Спиридонов сократил отставание до минимума, на что американцы ответили голами Кофилда и Мэттью Бенирса.



В первом матче на турнире сборная России обыграла словаков со счётом 6:3, а затем победила Латвию — 5:1.



Турнирная таблица юниорского чемпионата мира — 2019