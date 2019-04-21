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Сборная России проиграла США на ЮЧМ-2019, упустив преимущество в два гола

Сборная России проиграла США на ЮЧМ-2019, упустив преимущество в два гола
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 2019

Сборная России провела третий матч на юниорском чемпионате мира, который проходит в Швеции. Подопечные Владимира Филатова проиграли команде США со счётом 3:6.

Календарь юниорского чемпионата мира — 2019

Российские юниоры открыли счёт на 6-й минуте стараниями Егора Чинахова, реализовавшего численный перевес. Спустя две минуты Родион Амиров удвоил преимущество команды Филатова. Американцы довольно быстро восстановили равновесие благодаря голам Джека Хьюза в большинстве и Мэттью Болди. Во втором игровом отрезке «звёздно-полосатые» забросили ещё две шайбы усилиями Болди и Коула Кофилда. В заключительной двадцатиминутке Егор Спиридонов сократил отставание до минимума, на что американцы ответили голами Кофилда и Мэттью Бенирса.

В первом матче на турнире сборная России обыграла словаков со счётом 6:3, а затем победила Латвию — 5:1.

Турнирная таблица юниорского чемпионата мира — 2019

U18 ЧМ-2019
21 апреля 2019, воскресенье. 16:30 МСК
США U18
6 : 3
2:2, 2:0, 2:1
Россия U18
0:1 – Чинахов (Грицюк, Рогов) – 05:48 (5x4), 0:2 – Амиров – 07:56 (5x5), 1:2 – Хьюз (Йорк, Зеграс) – 09:40 (5x4), 2:2 – Болди (Тюркотт) – 14:51 (5x5), 3:2 – Болди (Бринк, Фенсор) – 31:55 (5x4), 4:2 – Кофилд (Тюркотт, Хьюз) – 39:32 (5x5), 4:3 – Спиридонов (Буренов) – 52:04 (5x5), 5:3 – Кофилд (Маккарти, Фенсор) – 54:25 (5x5), 6:3 – Бенирс – 59:57 (en)
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