Скудра — о Войнове: ни один тренер не отказался бы от защитника такого уровня

Новый главный тренер «Трактора» Петерис Скудра прокомментировал слухи о возможном переходе в команду защитника Вячеслава Войнова и форварда Даниса Зарипова.



«Слава Войнов — один из сильнейших российских защитников. Да, он не играл год, но Войнов — профессионал. Думаю, что, пройдя предсезонный этап, он может не только вернуться на былой уровень, но и в чём-то добавить. Поэтому никаких опасений нет. Ни один тренер не отказался бы от защитника столь высокого уровня. Будем надеяться, что работа по приобретению Войнова даст положительный результат.



Зарипов? Исходя из прессы, складывается ощущение, что приоритетом для Зарипова является «Ак Барс». У ребят должно быть желание играть за «Трактор». Для меня важно, чтобы игрок стремился и видел себя в этой команде. Я получаю от подобных заявлений дополнительную мотивацию», — сказал Скудра в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Слушание по делу Войнова пройдёт 29 апреля