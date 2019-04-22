Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился соображениями относительно причин вызова Богдана Киселевича в сборную России.
«Два хороших предыдущих чемпионата мира, где он играл в первых парах и играл хорошо, — основная причина того, что Киселевич в сборной. Он не так много играл в концовке сезона, но штаб национальной команды прекрасно знает его возможности. Если бы Богдан остался в России, он был бы одним из лидеров ЦСКА и внёс бы свой вклад в завоевание Кубка Гагарина. Киселевич уже не раз показывал себя на международной арене как очень надёжный защитник. Естественно, что на последнем этапе Евротура тренеры проверят его физические данные. Я думаю, что он их не растерял, а наоборот, держал себя в форме и сейчас голоден до игры. Плюс будут две матча в Риге. Этого количества игр достаточно, чтобы войти в игровой тонус перед чемпионатом мира», — сказал Бадюков в интервью «Чемпионату».
Бадюков: два хороших ЧМ — основная причина того, что Киселевич в сборной