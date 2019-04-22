Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Бадюков: два хороших ЧМ — основная причина того, что Киселевич в сборной

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Бадюков: два хороших ЧМ — основная причина того, что Киселевич в сборной
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился соображениями относительно причин вызова Богдана Киселевича в сборную России.

«Два хороших предыдущих чемпионата мира, где он играл в первых парах и играл хорошо, — основная причина того, что Киселевич в сборной. Он не так много играл в концовке сезона, но штаб национальной команды прекрасно знает его возможности. Если бы Богдан остался в России, он был бы одним из лидеров ЦСКА и внёс бы свой вклад в завоевание Кубка Гагарина. Киселевич уже не раз показывал себя на международной арене как очень надёжный защитник. Естественно, что на последнем этапе Евротура тренеры проверят его физические данные. Я думаю, что он их не растерял, а наоборот, держал себя в форме и сейчас голоден до игры. Плюс будут две матча в Риге. Этого количества игр достаточно, чтобы войти в игровой тонус перед чемпионатом мира», — сказал Бадюков в интервью «Чемпионату».

Защитник «Виннипега» Киселевич получил вызов в сборную России
Ждёт ли Россия Овечкина и Кузнецова? Кто ещё из НХЛ может усилить сборную
При идеальном раскладе наша команда может собрать сильнейший состав на чемпионат мира за долгие годы.
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент