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Федерация хоккея России вызвала в национальную команду Гусева и Зайцева

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Федерация хоккея России вызвала в национальную команду Гусева и Зайцева
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

«Торонто Мэйпл Лифс» и «Вегас Голден Найтс» завершили выступление в нынешнем сезоне НХЛ. Подопечные Майка Бэбкока проиграли «Бостон Брюинз» (3-4), а команда Жерара Галлана была выбита из Кубка Стэнли «Сан-Хосе Шаркс» (3-4).

Для участия в чемпионате мира 2019 года освободились три российских игрока: защитники «Торонто» Игорь Ожиганов и Никита Зайцев, а также форвард «Вегаса» Никита Гусев. Федерация хоккея России в официальном «твиттере» уже объявила о вызове в национальную команду Зайцева и Гусева.

Гусев присоединился к «Вегасу» по ходу плей-офф, но так и не сумел дебютировать за «рыцарей». 27-летний Зайцев в семи матчах Кубка Стэнли не набрал очков, заработав показатель полезности «-3» и набрав две штрафные минуты.

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