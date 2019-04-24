Федерация хоккея России вызвала в национальную команду Гусева и Зайцева

«Торонто Мэйпл Лифс» и «Вегас Голден Найтс» завершили выступление в нынешнем сезоне НХЛ. Подопечные Майка Бэбкока проиграли «Бостон Брюинз» (3-4), а команда Жерара Галлана была выбита из Кубка Стэнли «Сан-Хосе Шаркс» (3-4).

Для участия в чемпионате мира 2019 года освободились три российских игрока: защитники «Торонто» Игорь Ожиганов и Никита Зайцев, а также форвард «Вегаса» Никита Гусев. Федерация хоккея России в официальном «твиттере» уже объявила о вызове в национальную команду Зайцева и Гусева.

Гусев присоединился к «Вегасу» по ходу плей-офф, но так и не сумел дебютировать за «рыцарей». 27-летний Зайцев в семи матчах Кубка Стэнли не набрал очков, заработав показатель полезности «-3» и набрав две штрафные минуты.

Гусев: приеду на чемпионат мира, если позволят обстоятельства