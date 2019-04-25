Остон Мэттьюс может сыграть за США на ЧМ-2019

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс может сыграть за сборную США на чемпионате мира 2019 года. Как сообщил хоккеист в разговоре с североамериканским журналистом Крисом Джонстоном, он считает поездку на ЧМ «заманчивой», но пока не принял окончательного решения.



В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ 21-летний Мэттьюс принял участие в 68 матчах, отметившись 73 (37+36) баллами при показателе полезности "-9" и 12 минутах штрафного времени. В плей-офф форвард набрал 6 (5+1) очков.



Сборная США на ЧМ-2019 попала в одну группу с Канадой, Финляндией, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией.Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.



Календарь чемпионата мира по хоккею 2019 года

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