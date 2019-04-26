Нападающий «Калгари» Элиас Линдхольм сыграет за Швецию на ЧМ-2019

Нападающий «Калгари Флэймз» Элиас Линдхольм подтвердил, что примет участие в чемпионате мира, который пройдёт в мае в Словакии. Об этом информирует в своём «твиттере» журналист Йонатан Линдквист.



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В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ шведский форвард принял участие в 81 матче. На его счету 27 заброшенных шайб и 51 результативная передача при показателе полезности «+30». В плей-офф 24-летний хоккеист провёл пять матчей и набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-5».



На грядущем чемпионате мира сборная Швеции будет играть в одной группе с Россией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

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