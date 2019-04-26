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Нападающий «Калгари» Элиас Линдхольм сыграет за Швецию на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Нападающий «Калгари» Элиас Линдхольм сыграет за Швецию на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий «Калгари Флэймз» Элиас Линдхольм подтвердил, что примет участие в чемпионате мира, который пройдёт в мае в Словакии. Об этом информирует в своём «твиттере» журналист Йонатан Линдквист.

Календарь группового этапа чемпионата мира 2019 года

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ шведский форвард принял участие в 81 матче. На его счету 27 заброшенных шайб и 51 результативная передача при показателе полезности «+30». В плей-офф 24-летний хоккеист провёл пять матчей и набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-5».

На грядущем чемпионате мира сборная Швеции будет играть в одной группе с Россией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

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