Кадейкин: если думать об игроках из НХЛ, точно не будет шансов попасть на ЧМ

Нападающий сборной России Александр Кадейкин поделился впечатлениями от матчей Еврочелленджа с Латвией и рассказал о конкуренции в команде.



«Матчи с Латвией – это подготовка к чемпионату мира. Не всё получалось, но для этого и нужны такие игры, где можно проверить различные сочетания, увидеть моменты, которые нужно поправить. У меня был шанс забить в овертайме, чуть-чуть не хватило – шайба попала в штангу. В основное время игры у нашей тройки тоже были шансы, забили один гол звеном, но могли сыграть результативнее. Илья Ковальчук – большой мастер, каждая смена с ним – это хороший опыт. Мы с Сашей Барабановым старались играть на уровне.



С таким числом игроков из НХЛ нет шансов попасть в заявку на чемпионат мира? Если так мыслить, то точно их не будет. Пока ты в сборной, шанс есть всегда. Каждый игрок в команде работал ради этого весь сезон и сейчас точно не опустит рук, а будет биться за место в составе. Я не думаю о том, легче было бы попасть в состав, если бы было меньше игроков из НХЛ, или нет. Наоборот, конкуренция подстёгивает, это ещё один вызов. На бумаге всё может выглядеть как угодно, нужно не прикидывать варианты, при которых можешь попасть в состав, а продолжать работать. Только через работу можно повлиять на решение штаба сборной», — сказал Кадейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Рожковым.

Прошкин: Кадейкин — кандидат на ЧМ, в сборной должны играть сильнейшие

Россия собирает на ЧМ команду мечты из игроков НХЛ. Есть проблема Новичков, похоже, не будет. При таком комплектовании игрокам из КХЛ нужно при первой же возможности уезжать за океан.