«Сан-Хосе» — «Колорадо»: Бёрнс набрал четыре очка при показателе полезности «+4»

В первом матче серии полуфинала Западной конференции «Сан-Хосе Шаркс» дома одержал волевую победу над «Колорадо Эвеланш» — 5:2. «Акулы» дважды отыгрывались и в итоге взяли верх.



Защитник «акул» Брент Бёрнс стал самым ярким игроком встречи, отметившись одной заброшенной шайбой и тремя результативными передачами, при показателе полезности "+4".



Счёт уже на третьей минуте открыл форвард гостей Габриэль Бурк, вскоре Густав Нюквист восстановил равновесие. В начале второго периода «лавин» вперёд вывел Колин Уилсон. До второго перерыва «акулы» провели три результативные атаки, отличились Джо Торнтон, Кевин Лабанк и Брент Бёрнс. Точку в матче поставил Тимо Майер.



Второй матч серии состоится также в Сан-Хосе 29 апреля, начало – в 2:30 мск.

«Сан-Хосе» одержал волевую победу над «Колорадо» и повёл в серии