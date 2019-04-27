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ЧМ-2019: Адам Хенрик сыграет за сборную Канады

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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ЧМ-2019: Адам Хенрик сыграет за сборную Канады
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» Адам Хенрик принял приглашение сборной Канады и сыграет на чемпионате мира 2019 года, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Ник Альберга. Напомним, «Анахайм» не попал в розыгрыш Кубка Стэнли.

29-летний форвард в прошедшем регулярном чемпионате провёл за «уток» 82 матча, отметившись 42 (18+24) баллами при показателе полезности "-5" и 24 минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводил на площадке около 16 с половиной минут за матч.

Сборная Канады на ЧМ-2019 попала в одну группу с США, Финляндией, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией.Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

Календарь чемпионата мира по хоккею 2019 года

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