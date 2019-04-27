ЧМ-2019: Адам Хенрик сыграет за сборную Канады

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» Адам Хенрик принял приглашение сборной Канады и сыграет на чемпионате мира 2019 года, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Ник Альберга. Напомним, «Анахайм» не попал в розыгрыш Кубка Стэнли.



29-летний форвард в прошедшем регулярном чемпионате провёл за «уток» 82 матча, отметившись 42 (18+24) баллами при показателе полезности "-5" и 24 минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводил на площадке около 16 с половиной минут за матч.



Сборная Канады на ЧМ-2019 попала в одну группу с США, Финляндией, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией.Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.



Календарь чемпионата мира по хоккею 2019 года