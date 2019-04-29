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Джек Хьюз может сыграть за сборную США на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Джек Хьюз может сыграть за сборную США на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий Джек Хьюз может присоединиться к сборной США на чемпионате мира 2019 года, сообщил инсайдер TSN Даррен Дрегер. Ожидается, что он приедет в расположение национальной команды на следующей неделе.

Куинн Хьюз, старший брат Джека, уже включён в состав команды США на турнир. 17-летний Джек считается фаворитом драфта НХЛ-2019. Ранее он стал лучшим бомбардиром юниорского чемпионата мира 2019 года, набрав 20 (9+11) очков в 7 матчах.

Сборная США на ЧМ-2019 попала в одну группу с Финляндией, Канадой, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая. Сборная США на чемпионате мира в Словакии собирает один из самых сильных своих составов за последние несколько лет.

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