Джек Хьюз может сыграть за сборную США на ЧМ-2019

Нападающий Джек Хьюз может присоединиться к сборной США на чемпионате мира 2019 года, сообщил инсайдер TSN Даррен Дрегер. Ожидается, что он приедет в расположение национальной команды на следующей неделе.



Куинн Хьюз, старший брат Джека, уже включён в состав команды США на турнир. 17-летний Джек считается фаворитом драфта НХЛ-2019. Ранее он стал лучшим бомбардиром юниорского чемпионата мира 2019 года, набрав 20 (9+11) очков в 7 матчах.

Сборная США на ЧМ-2019 попала в одну группу с Финляндией, Канадой, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая. Сборная США на чемпионате мира в Словакии собирает один из самых сильных своих составов за последние несколько лет.

Джек Хьюз опередил Овечкина и вышел на первое место по очкам в истории ЮЧМ