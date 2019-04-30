Джонс — о Панарине: его отличает умение работать и выкладываться по полной

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Сет Джонс оценил нападающего команда Артемия Панарина.

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«В каждой успешной команде есть динамичный хоккеист. Панарина все ценят. Но его отличает умение работать и выкладываться по полной. Артемий борется за шайбу, не уступает в борьбе. Он может сыграть жёстко, если это нужно», — приводит слова Джонса официальный сайт НХЛ.



«Коламбус» играет во втором раунде плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз». После двух матчей счёт в серии — 1-1. Следующие две игры пройдут на площадке «мундиров».



В четвертьфинале Восточной конференции «Коламбус» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4-0 в серии. «Бостон», в свою очередь, одолел в семи матчах «Торонто Мэйпл Лифс».

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