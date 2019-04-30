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Медведев — о Шестёркине: в «Рейнджерс» конкурс выше, чем в медицинском институте

Медведев — о Шестёркине: в «Рейнджерс» конкурс выше, чем в медицинском институте
Хоккей / КХЛ

Член совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о решении вратаря Игоря Шестёркина перейти в «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Пусть попробует себя в клубе из Нью-Йорка. Там конкурс на место выше, чем в медицинском институте! Как я понимаю, Хенрик Лундквист не собирается заканчивать. Значит, кому-то придётся поехать в АХЛ.

Ну что вы, каждый может попробовать свои силы. Но когда это делать? По-моему, вратари созревают позже. Хотя вот Андрей Василевский поехал довольно рано и вышел на первые роли.

СКА благородно отпустил Владислава Гаврикова и Никиту Гусева? Удалось абсолютно чисто с юридической точки зрения сохранить права. И мы желаем ребятам, чтобы они проявили себя», — цитирует Медведева «Матч ТВ».

Источник: Шестёркин и Кравцов договорились о контрактах с «Нью-Йорк Рейнджерс»
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