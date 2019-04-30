Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Овечкин, Кузнецов, Орлов и Зайцев присоединятся к сборной России 2 мая

Овечкин, Кузнецов, Орлов и Зайцев присоединятся к сборной России 2 мая
Хоккей / Евротур

Нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитники Дмитрий Орлов и Никита Зайцев присоединятся к сборной России 2 мая, информирует официальный сайт Федерации хоккея России.

«По итогам диалога со штабом сборной принято решение: в целях акклиматизации и выстраивания тренировочного процесса четыре игрока национальной команды — защитники Дмитрий Орлов и Никита Зайцев, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов — присоединятся к команде 2 мая в Брно», — указано на сайте ФХР.

Напомним, на тренировке 29 апреля сочетания сборной России выглядели так:

Вратари: Василевский, Георгиев, Сорокин;
«белые»: Сергачёв – Любушкин, Гусев – Малкин – Кучеров;
«синие»: Нестеров – Блажиевский, Григоренко – Анисимов – Капризов;
«красные»: Хафизуллин – Зуб, Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин;
«зелёные»: Киселевич – Елесин, Барабанов – Кадейкин – Дадонов, Михеев.

Календарь матчей Евротура.

Ковальчук стал капитаном сборной России, Овечкин, Малкин, Плотников — ассистенты
Кучеров с Малкиным! Звенья сборной России перед ЧМ – грозные и красивые
Тройка Овечкина тоже читается, а Ковальчуку есть место только в звене чекеров.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент