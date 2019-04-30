Нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитники Дмитрий Орлов и Никита Зайцев присоединятся к сборной России 2 мая, информирует официальный сайт Федерации хоккея России.
«По итогам диалога со штабом сборной принято решение: в целях акклиматизации и выстраивания тренировочного процесса четыре игрока национальной команды — защитники Дмитрий Орлов и Никита Зайцев, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов — присоединятся к команде 2 мая в Брно», — указано на сайте ФХР.
Напомним, на тренировке 29 апреля сочетания сборной России выглядели так:
Вратари: Василевский, Георгиев, Сорокин;
«белые»: Сергачёв – Любушкин, Гусев – Малкин – Кучеров;
«синие»: Нестеров – Блажиевский, Григоренко – Анисимов – Капризов;
«красные»: Хафизуллин – Зуб, Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин;
«зелёные»: Киселевич – Елесин, Барабанов – Кадейкин – Дадонов, Михеев.
Календарь матчей Евротура.
Овечкин, Кузнецов, Орлов и Зайцев присоединятся к сборной России 2 мая