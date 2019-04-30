Овечкин, Кузнецов, Орлов и Зайцев присоединятся к сборной России 2 мая

Нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитники Дмитрий Орлов и Никита Зайцев присоединятся к сборной России 2 мая, информирует официальный сайт Федерации хоккея России.



«По итогам диалога со штабом сборной принято решение: в целях акклиматизации и выстраивания тренировочного процесса четыре игрока национальной команды — защитники Дмитрий Орлов и Никита Зайцев, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов — присоединятся к команде 2 мая в Брно», — указано на сайте ФХР.



Напомним, на тренировке 29 апреля сочетания сборной России выглядели так:



Вратари: Василевский, Георгиев, Сорокин;

«белые»: Сергачёв – Любушкин, Гусев – Малкин – Кучеров;

«синие»: Нестеров – Блажиевский, Григоренко – Анисимов – Капризов;

«красные»: Хафизуллин – Зуб, Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин;

«зелёные»: Киселевич – Елесин, Барабанов – Кадейкин – Дадонов, Михеев.



Календарь матчей Евротура.

Ковальчук стал капитаном сборной России, Овечкин, Малкин, Плотников — ассистенты