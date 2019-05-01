Директор «Трактора»: сделали всё, чтобы оставить Кравцова, но он выбрал НХЛ

Директор «Трактора» Борис Видгоф прокомментировал решение Виталия Кравцова продолжить карьеру в «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Конечно, есть сожаление, что такой талантливый и перспективный игрок, как Виталий Кравцов, уезжает за океан. Клуб приложил все усилия, чтобы оставить своего воспитанника. Виталию сделано квалификационное предложение, но он выбрал НХЛ, и мы с уважением относимся к его решению. И руководство клуба, и болельщики будут следить за карьерой Виталия Кравцова, вместе радоваться его успехам. Благодарим его за отличную яркую игру в «Тракторе», желаем удачи и всегда будем рады видеть в родном клубе», — цитирует Видгофа официальный сайт челябинского клуба.

Ранее Кравцов опубликовал обращение к болельщикам, указывающее на уход из «Трактора».