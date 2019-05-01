Джек Хьюз сыграет за сборную США на чемпионате мира

Нападающий Джек Хьюз присоединится к сборной США на чемпионате мира 2019 года, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Джон Шэннон.

Календарь группового этапа чемпионата мира в Словакии

Куинн Хьюз, старший брат Джека, уже включён в состав команды США на турнир. 17-летний Джек считается фаворитом драфта НХЛ-2019. Ранее он стал лучшим бомбардиром юниорского чемпионата мира 2019 года, набрав 20 (9+11) очков в семи матчах.



Сборная США на ЧМ-2019 попала в одну группу с Финляндией, Канадой, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая. Сборная США на чемпионате мира в Словакии собирает один из самых сильных своих составов за последние несколько лет.

Джек Хьюз опередил Овечкина и вышел на первое место по очкам в истории ЮЧМ