КХЛ подтвердила переход Эрика О’Делла в «Магнитку»

Нападающий Эрик О’Делл заключил однолетний контракт с магнитогорским «Металлургом», информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Ранее «Чемпионат» сообщал, что форвард продолжит карьеру в уральском клубе.



В минувшем сезоне 28-летний О'Делл, выступая за ХК «Сочи», забросил 22 шайбы и сделал 17 результативных передач в 61 матче регулярного чемпионата при показателе полезности «+10». В 5 матчах плей-офф на счету канадского форварда 2 (1+1) очка при нейтральной полезности.



Сегодня, 1 мая, «Магнитка» подписала контракты с защитником Полом Постмой, нападающими Брэндоном Козуном и Андреем Локтионовым.

В сезоне-2018/19 «Металлург» вышел в плей-офф КХЛ, где уступил в шести матчах «Салавату Юлаеву».